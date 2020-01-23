Битва за более 1 000 000 долларов: в главном турнире Aussie Millions определился финальный стол

Более 14 (!) часов продолжался предфинальный день главного турнира масштабной покерной серии Aussie Millions в Австралии. Только после этого марафона определились 7 покеристов из шести разных стран, которые сойдутся на финальном столе, чтобы разделить между собой более 3 миллионов долларов призовых.

Главная звезда финального стола – Эрик Сайдел. 60-летний американец, без преувеличения, легенда покера. Владелец 8 браслетов WSOP заработал за карьеру в турнирах более 37 миллионов долларов. Почти 7 из них Эрик, к слову, выиграл именно на австралийских турнирах. По выигрышам на зеленом континенте Сайдел уступает только Филу Айви.

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На финальный стол Эрик заходит с, примерно, средним стеком в 4 050 000 фишек (68 больших блайндов). Лидирует же пока немец Нино Ульман у которого 5 500 000 фишек. Всего на финальном столе два представителя Германии и по одному от Австралии, США, Новой Зеландии, Канады и Вьетнама. Для всех этих покеристов, кроме Сайдела, выход на финальный стол этого турнира – большое достижение в карьере. Даже седьмое место принесет его владельцу 165 250 долларов, а победитель Main Event получит 1 273 381 долларов.