Брайан Альтман переписывает историю WPT

Американский покерист Брайан Альтман стал первым в истории World Poker Tour игроком, который дважды победил на одном и том же турнире.

Альтман выиграл Главное Событие WPT Lucky Hearts Poker Poker Open. Вход на соревнование стоил 3,5 тысячи долларов. 843 бай-ина гарантировали приличный призовой фонд – более 2,5 миллиона американской валюты.

На пути к триумфу Брайан победил таких звезд как, например, обладатель чемпионского браслета WSOP Сэма Соверела. Тот в итоге занял десятую строчку. А также лучшего игрока 2015 года Энтони Зинни – двенадцатое место.

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Победа на WPT Lucky Hearts Poker Poker Open пополнила счет Альтмана на почти полмиллиона долларов. А еще вписала его имя в историю игры. Он первый покерист, который дважды победил на одном и том же же турнире WPT. Ранее американец выигрывал здесь в 2015 году. Тогда он заработал более 700 тысяч "зеленых".



Брайан Альтман. Фото: WPT

Интересно, что ни в одном другом турнире Альтман и близко не приближался к таким солидным гонорарам. Поэтому соревнования в Голливуде очевидно являются самыми любимыми для Брайана.