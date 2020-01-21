Брин Кенни теряет трон: самого успешного покериста в истории обыграли в Австралии

Звездный американский покерист Брин Кенни вылетел из Главного События серии Aussie Millions 2020, который проходит на Зеленом континенте. В прошлом году Брин выиграл этот турнир.

В 2019-м году американец за триумф на Main Event получил более 900-та тысяч долларов. Теперь самый успешный покерист в истории возвращается домой без призовых.

После третьего игрового дня лидером Главного События является немец Нино Ульман. В игре остаются его соотечественники Манига Лузер и Фабиан Квос. Среди претендентов на высокие места американцы Рэнди Лю и Майк Дель Векио. Он уверенно шагает к уже третьему подряд для себя финальному столу этого турнира.



Нино Ульман. Фото: Pokercentral

В этом году Главное Событие серии в Австралии точно получит нового короля. Ведь все предыдущие триумфаторы турнира уже сложили оружие.

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Финальный стол соревнования запланировали на пятницу. Победитель Main Event заработает почти 1,3 миллиона долларов.