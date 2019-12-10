Чемпионы турниров недели в США и Австралии

Эрик Горман на турнире WSOP Circuit harrah's Cherokee удвоил свой карьерный заработок. В главном событии соревнований The World Series of Poker Circuit harrah's Cherokee покерист из Мэриленда завоевал первое место.

Вход в турнир стоил участникам 1,7 тысячи долларов. Интересно, что в 2014 году Горман в этом же турнире занял третье место. Теперь вот, через 5 лет, Эрик смог торжествовать. Это его дебютная победа такого калибра.

Поэтому не удивительно, что 260 тысяч долларов, которые он выиграл, удвоили общий заработок спортсмена на официальных турнирах. К WSOP Circuit harrah's Cherokee 2019 он в целом заработал всего 216,6 тысяч долларов призовых.



Финальный стол турнира в Сиднее. Фото: pokernews

Немного меньше — 178 тысяч долларов — заработал триумфатор турнира в Сиднее Стивен Жу. В Австралии царил мир. Четверо последних игроков согласились разделить деньги. Поэтому победитель события получил не самый высокий гонорар. Эдвин Чю, вылетевший на третьей строчке, заработал 184 тысячи долларов.

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Энтони Данн победил на домашнем этапе MSPT. На турнире в Миннесоте он выиграл 155 тысяч долларов призовых. А Джейкоб Сел стал лучшим в соревновании в Канзасе. Его карман "потолстел" на 41 тысячу долларов.