Червонный марьяж, или самая известная пара в современном покере

Он – один из самых успешных современных хайролеров, она – чемпионка EPT и секс-символ женского покера. А вместе Игорь Курганов и Лив Бори – счастливая пара, которая уже почти шесть лет вместе.

Длительные отношения отнюдь не тормозили покерные карьеры россиянина и англичанки, скорее наоборот. С 2014 года Игорь Курганов настойчиво набивал банкролл и уже достиг отметки в почти 19 миллионов долларов призовых. "Приданое" Лив Бори – почти 4 миллиона, а это шестой результат в истории женского покера.

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В конце концов, именно вместе влюбленные реализовали одно из главных покерных мечтаний. В 2017 году на Всемирной серии покера Игорь Курганов и Лив Бори получили свои первые в карьере браслеты WSOP. Тандему подчинился командный турнир с бай-ином 10 тысяч долларов Tag Team Championship. Пара выиграла более 273 тысяч долларов призовых и, по традиции, половину отдала на благотворительность.

Фонд REG (Raising for Effective Giving) – еще одно общее дело звездного покерного тандема. Курганов и Бори не только активно поддерживают фонд из собственного кармана, но и привлекают к доброму делу других профессионалов покера. В последнее время Лив Бори все реже можно увидеть за покерным столом, красавица концентрируется прежде всего на благотворительной деятельности и ведет свой канал в youtube. Впрочем, регулярно поддерживает любимого на главных покерных сериях планеты.