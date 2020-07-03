Звездный канадский покерист Даниэль Негреану не смог выиграть свой седьмой браслет триумфатора WSOP.

Даниэль сыграл во втором турнире онлайн-версии Всемирной серии покера. Негреану довольно драматично вылетел на 18 месте. Канадец, получив карманную пару девяток, пошел в олл-ин. И получил колл от Мэтью Мендеса, с парой десяток на руках. Даниэль закончил борьбу за браслет намного раньше, чем планировал. Негреану все же попал в призы, но удовлетворился скромными шестью тысячами долларов.

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Напомним, за выступлениями канадца на WSOP его армия поклонников следит очень внимательно. Ведь недавно Даниэль предложил всем желающим пари. Он готов поставить миллион долларов, что сможет выиграть свой седьмой браслет чемпиона Всемирной серии уже в этом году. Рискнул ли кто-то поспорить на миллион, точно неизвестно. Но три пари, по сто тысяч долларов каждое, Негреану все же заключил. В частности, в успех канадца не поверил другой известный покерист Али Имсирович. Поэтому болельщики Даниэля имеют все основания надеяться, что их любимец на нынешней Серии будет играть много и активно.

А победителем второго турнира WSOP-2020 стал покерист с ником "PokeThese". Он заработал почти 170 тысяч долларов. Вторым стал игрок с "вирусным" никнеймом "Kovid19" — 104 тысячи долларов призовых.