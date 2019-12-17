Даниэль Кейтс принял покерный вызов Фила Гальфонда

Все больше именитых игроков по высоким лимитам соглашаются на пари звезды покера и основателя одного из румов Фила Гальфонда. Вслед за Перкинсом, Хабаггером и "VeneVidi1993", вызов принял и один из самых известных онлайн-игроков в покер с высокими лимитами Даниэль Кейтс.

Напомним, звезда покера и основатель одного из румов Гальфонд предложил игрокам-хайролерам пари: посоревноваться с ним в дуэли один на один. Задача в том, чтобы по итогам дуэли тет-а-тет остаться в плюсе после 50-ти тысяч раздач.

Читайте также: Фернандо Хабаггер принял вызов Фила Гальфонда

Правда, Кейтс выдвинул свои условия. Сократил количество раздач до семи с половиной тысяч. Сколько денег получит каждый из участников пари в случае победы пока неизвестно.

О дуэли Даниэль и Фил договорились за покерным столом, во время игры на наличные.



Фил Гальфонд. Фото: Superpoker

Кейтс отметил, что принял вызов не за деньги, он просто хочет победить такого сильного оппонента как Гальфонд.