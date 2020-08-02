Профессия покериста, только на первый взгляд – работа мечты. А вы попробуйте высидеть десять часов за столом, интенсивно работая головой. Чтобы этот покерный марафон не превращался в пытки, на помощь приходит она - Дана Периану.

Девушка из мрачного румынского городка стремительно ворвалась в покерную индустрию и стала наиболее востребованной массажисткой на престижных сериях турниров. Для игроков калибра Фила Айви 100 долларов – не деньги. Американец с легкостью расставался с "Бенджамином Франклином" ради часа наслаждения, которое дарили искусные румынские руки. Об уровне мастерства Даны говорит вот эта фотография, которая мгновенно стала покерным мемом.



Дана Периану и Фил Айви. Фото: Club Poker

Авторитет и популярность румынской девушке принесли не только милая внешность, но, прежде всего, настоящая преданность профессии. На своих дебютных сериях, Дана работала как робот по 15 часов практически без перерывов. Следовательно, Периану очень быстро стала ведущим специалистом компании Thee Best Hands, которая предоставляет массажные услуги на престижных покерных сериях.

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С владелицей компании румынка познакомилась в 2009 году, по счастливой случайности. Ее друзья частенько играли в онлайне, а Дана стала их своеобразным талисманом. Поэтому вскоре, отправляясь на EPT в Монако, компания покеристов доукомплектовалась фартовой болельщицей. Периану, имея за спиной курсы массажа, не упустила случая чуточку подзаработать, и все закрутилось.



Дана Периану. Фото: Danny Maxwell Photography

За несколько часов Дана зарабатывала больше, чем за месяц у себя в Румынии. А кроме стандартного тарифа – 25 евро за 15 минут массажа – Периану часто вознаграждали щедрыми чаевыми. Тот же Фил Айви когда-то раскошелился на 1000 евро за 3 часа работы.

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Дана Периану. Фото: EPT

Втянувшись в профессию, Дана нашла для себя и новое увлечение. Постоянно находясь за спиной игроков, девушка постепенно освоила премудрости покера и с головой окунулась в интересное хобби. Изначально не складывалось – Периану разбила несколько ноутбуков и неоднократно блокировала себе доступ к покер-руму. Справиться с даунстриком помогла специализированная литература и советы профессионалов, которых много среди друзей Даны.



Дана Периану. Фото: facebook

В последние годы Дана Периану много путешествует и живет в свое удовольствие, но не забывает, благодаря чему открыла для себя новые возможности. Румынка с нетерпением ждет полноценный рестарт "живой" игры, чтобы вернуться к любимым делам за покерным столом и возле него.