До первой битвы Фила Гальфонда с покерными богачами осталась неделя

Объявили дату и соперника дебютной дуэли тет-а-тет звезды игры Фила Гальфонда. Честь открыть Galfond Challenge получил онлайн покерист с ником "Venividi1993".

22-го января стартует довольно ожидаемое событие в мире покера – Galfond Challenge. В конце прошлого года Фил Гальфонд бросил вызов игрокам по высоким лимитам. Суть такова: сыграть против американца 50 тысяч раздач и остаться в плюсе. Победитель получает солидное финансовое вознаграждение.

На этот вызов откликнулось немало профессионалов. Некоторые из дуэлей по разным причинам все же отменили. В итоге Фил выйдет на бой с шестью оппонентами: "Venividi1993", Биллом Перкинсом, Ченс Корнутом, "Action Freak", Брэндоном Адамсом и одиозным Даниэлем Кейтсом. В каждом случае правила хедз-апа и сумма выигрышей будут немного отличаться.

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Galfond Challenge откроет онлайн противостояние Фила с "Venividi1993". Чуть ли не самые низкие ставки будут именно здесь. Лучший по итогам 25 тысяч розыгрышей получит 150 (в случае триумфа "Veni") или 100 (если победит Гальфонд) тысяч долларов.



Фил Гальфонд. Фото: Cardplayer

Этот вызов принес американцу еще большую популярность. Фил и так входит в число самых популярных игроков за высокими лимитами. За свою карьеру он заработал около трех миллионов долларов в живых турнирах.