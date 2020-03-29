Два года прикольных эфиров от стримера Андрея "Djonidze"

Сегодня стример PokerMatch Андрей 'Djonidze' будет принимать поздравления. Ровно два года назад, 29 марта 2018 года, он вышел в прямой эфир и провел первый стрим в истории PokerMatch.

Андрей преодолел интересный путь от простого регуляра, который запустил трансляцию по просьбе товарища, до игрока, которого поддерживают сотни поклонников. Андрей не только подтвердил свое мастерство за кэш-столами, но и стал очень опасным соперником в турнирных баталиях. Кроме успехов в онлайне, в активе Djonidze призовые места на "живой" серии PokerMatch UA Millions, а в 2018 году в Главном событии крупной покерной серии Poker Federation Cup в Праге он остановился в шаге от титула.

Стримы Джонни полны доброго юмора, крутых музыкальных пауз и ярких эмоций. Хотите услышать "Имперский марш" на губной гармошке? Включайте прямую трансляцию с Djonidze!

Как Андрей развлекал себя и зрителей на стримах — смотрите в видео.

Сегодня вечером Джонни снова будет в работе. Его теплый ламповый стрим традиционно начнется на Twitch в 20:00. А в 21:00 на PokerMatch стартует наш праздничный суперфриролл [20k] 2 years Stream Freeroll с гарантированным призовым фондом 20 000 гривен. Пароль на него вы узнаете во время трансляции.

Приходите на стрим к Андрею и присоединяйтесь к поздравлениям!