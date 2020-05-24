Джейсон Мерсье соскучился по покеру в декретном отпуске

После рождения второго сына знаменитый американский покерист практически исчез с игровых радаров. Впрочем, форму Джейсон Мерсье, очевидно, не потерял. Американец выиграл турнир хайроллеров в рамках Мирового покерного тура, который, по понятным причинам, также перебрался в онлайн.

Владелец 28-й строчки в "All time money list" (19,76 млн долларов) триумфально завершил турнир по Пот-Лимит Омахе с бай-ином 10 300 долларов. Ивент WPT собрал 101 вход, а баталии за виртуальными столами растянулись на два дня. Компания в турнире собралась серьезная. В частности, третье место досталось грозе онлайна Виктору "Isildur1" Блуму. "Бронзу" шведа организаторы оценили призом – 121 200 долларов.

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А вот чемпион, Джейсон "treysfull21" Мерсье, выиграл почти в два с половиной раза больше. Разобравшись в хедз-апе с австрийцем Линусом "LLinusLLove" Лолигером, американец пополнил свой банкролл почти на 280 тысяч долларов.