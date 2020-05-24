24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Джейсон Мерсье соскучился по покеру в декретном отпуске

- Читати новину українською
Джейсон Мерсье с семьей
Джейсон Мерсье с семьей / Фото: Twitter Джейсона Мерсье

После рождения второго сына знаменитый американский покерист практически исчез с игровых радаров. Впрочем, форму Джейсон Мерсье, очевидно, не потерял. Американец выиграл турнир хайроллеров в рамках Мирового покерного тура, который, по понятным причинам, также перебрался в онлайн.

Владелец 28-й строчки в "All time money list" (19,76 млн долларов) триумфально завершил турнир по Пот-Лимит Омахе с бай-ином 10 300 долларов. Ивент WPT собрал 101 вход, а баталии за виртуальными столами растянулись на два дня. Компания в турнире собралась серьезная. В частности, третье место досталось грозе онлайна Виктору "Isildur1" Блуму. "Бронзу" шведа организаторы оценили призом – 121 200 долларов.

Читайте также: Более полумиллиона долларов за две недели. Коннор Дринан переписывает историю онлайн-покера

А вот чемпион, Джейсон "treysfull21" Мерсье, выиграл почти в два с половиной раза больше. Разобравшись в хедз-апе с австрийцем Линусом "LLinusLLove" Лолигером, американец пополнил свой банкролл почти на 280 тысяч долларов.

Теги: Новости Спорта Спорт Покер матч Мировой покер
blog_ava
Психология покера: как совладать с эмоциями и "читать" оппонентов
17 февраля