Где заработать на покере в феврале: главные живые серии месяца

В феврале возможностей путешествовать, а заодно немного разбогатеть благодаря покеру будет предостаточно. Что особенно приятно для украинских покеристов – несколько интересных событий произойдут совсем рядом. Предлагаем вам анонс самых заметных живых покерных серий последнего месяца зимы.

6-16 февраля, MILLIONS South America, Уругвай

Начнем издалека. Наибольшая серия февраля состоится аж в Уругвае. Главный турнир с впечатляющим призовым фондом 5 000 000 долларов стартует там 11 февраля и продлится 5 дней. Бай-ин – 10 300 долларов, впрочем можно попробовать отобраться через сателлиты, участие в которых стоит всего 55 долларов. Еще один заметный турнир в уругвайской серии – Mini Main Event. За вход придется выложить 1100 долларов, что позволит побороться за призовой фонд в 1 миллион.

9-23 февраля, World Poker Tour, Чехия

Не нравятся многочасовые перелеты? Тогда вам в Чехию. Городок Розвадов, который все чаще называют европейским Лас-Вегасом, снова будет принимать этап World Poker Tour. Чтобы сыграть главный турнир придется выложить 3300 евро. Призовой фонд – 1 500 000 евро. На него тоже можно пробиться через сателлиты, да и вообще за 2 недели турниров на WPT в Чехии будет много. Наименьший бай-ин – 75 евро.

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12-19 февраля, Merit Poker International Montenegro, Черногория

Не слишком сложно добраться украинцам и в Черногорию. Местная серия несколько скромнее предыдущих и, соответственно, соревноваться придется против меньшего поля. Вход на главный турнир серии будет стоить 1500 евро, а призовой фонд установили на отметке 400 000 евро.

17-23 февраля, Kings of Tallinn 2020, Эстония

Еще одно географически удобное направление для украинских игроков – Эстония. В Таллинне организуют серию в сотрудничестве с одним из крупнейших покерных порталов Thehendonmob. За неделю состоится аж 39 турниров. Main Event за 1100 евро получил призовой фонд 500 000 евро. Пробиться на него, к слову, можно будет попробовать бесплатно(!). Несколько сателлитов будут в формате фрибаев. То есть с бесплатным входом, но платными ребаями (50 евро).

19-24 февраля, Banco Casino Masters, Словакия

Еще одни соревнования совсем рядом с Украиной. В Братиславе в течение 6 дней будет происходить по сути один турнир. Входной билет обойдется в 170 евро, а призовой фонд составит не менее 100 000 евро.