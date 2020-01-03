Где заработать на покере в январе. Главные серии начала нового года

Праздничный период понемногу подходит к завершению и профессиональные покеристы уже готовы вернуться к любимому делу. Тем более, что первый месяц нового года предложит несколько интересных турнирных серий по всем уголкам Европы.

Чтобы хорошо провести там время, конечно, не обязательно быть профессиональным игроком. Поэтому, если ваши выходные продолжаются, то вот несколько вариантов, где их провести весело, а если повезет, то очень полезно.

4 – 12 января, Millions UK, Ноттингем

Самые масштабные соревнования января будет принимать Великобритания. Главный турнир серии Millions UK с бай-ином 10 300 долларов получил впечатляющий гарантированный призовой фонд в 5 000 000 долларов. Немного более скромные игроки смогут попробовать свои силы в мини Main Event с бай-ином 1100 долларов и призовым фондом 1 000 000 долларов.

8 – 20 января, Merit Poker Western, Кирения, Кипр

Если британский климат вам не по душе, можно отправиться на Кипр. Тем более, местная серия продлится 2 недели. Состоять она будет из почти 40 турниров, попасть на которые можно уже от 200 долларов. Билет же на Main Event с призовым фондом 1 000 000 долларов будет стоить 5 000 долларов.

22 – 27 января, Banco Casino, Братислава

Не такие заоблачные призовые, однако и бай-ины, соответственно, значительно меньшие, и добраться в Словакию из Украины совсем не сложно. За 170 евро в Братиславе можно будет сыграть турнир с призовым фондом в 10 000 евро.

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23 января – 3 февраля, Madrid Festival 2020, Мадрид

Масштабную серию примет и столица Испании. Здесь можно будет найти турниры буквально на любой вкус. От соревнований с бай-ином всего 50 евро до турнира хай-роллеров за 2 200. Билет же на Main Event с призовым фондом 800 000 евро будет стоить 888 евро.

27 января – 3 февраля, The Big Wrap PLO, Розвадов, Чехия

Поклонникам пот-лимит Омахи в конце января точно стоит посетить Чехию. В одном из главных казино Европы The Kings, что в городке Розвадов, состоится серия, ориентированная именно на эту дисциплину покера. Самый масштабный турнир там будет иметь призовой фонд 1 000 000 евро, а билет будет стоить 2 350 евро.