Горячий покерный уикенд: кто стал героем топовых турниров PokerMatch

В субботу и воскресенье на PokerMatch снова кипела борьба из-за больших призовых в топовых турнирах месяца.

Последний зимний турнир-миллионник PokerMatch Million собрал за столами профессионалов и новичков, которые боролись за часть от призового фонда в 1 миллион гривен! В призовую зону попали 100 игроков, а уже утром за финальным столом семь лучших спортсменов заключили соглашение.

По его итогам чемпионом супертурнира стал игрок с ником hank23, который получил в награду 146 630 гривен!

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Интересно, что в начале февраля hank23 уже выигрывал один из топ-турниров PokerMatch. Он стал лучшим в Saturday Main. Замечательная игра!

А в воскресенье вечером любители "охотиться на головы" сделали 637 входов в турнир SundayPKO Champions. Общий призовой фонд турнира составил 318 500 гривен, а чемпионом стал игрок с ником vladuka007. За первое место он получил 29 377 гривен и добавил к ним 7351 гривну за выбивание оппонентов.

Отметим также успешную игру в этом турнире стримеркы PokerMatch Alohahaloha. Алена пробилась в финальный стол и в итоге финишировала на седьмом месте, заработав в общей сложности более 6500 гривен.

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