Стартовало долгожданное покерное шоу "High Stakes Duel". В дебютной хедз-ап битве проекта Фил Хельмут обыграл Антонио Эсфандиари.

Оба гиганта игры поставили по 50 тысяч долларов. В итоге двухчасового яркого поединка Фил одолел принципиального соперника. Отметим, что сделал это в довольно красиво, регулярно блефуя.

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Кроме выигранных денег, Хельмут еще и получил моральное удовлетворение, ведь на глазах у многочисленной армии поклонников покера Фил обыграл оппонента, с которым имеет давние счеты.

Но отметим, что этот триумф является лишь локальным. По правилам шоу, чтобы выйти в следующий раунд, Фил должен дать реванш Эсфандиари. Антонио уже воспользовался своим правом на ответный матч и бросил повторный вызов Филу. Банк составит уже не 50, а 100 тысяч долларов.

Если Хельмут снова победит Эсфандиари, то выйдет в следующий раунд, где сыграет с другим покеристом, имя которого держится в секрете. С каждым следующим раундом уровень ставок удваивается. В шоу "High Stakes Duel" Фил имеет шанс суммарно выиграть почти 13 миллионов долларов!