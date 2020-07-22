Сегодня утром на PokerMatch завершился крупнейший турнир в истории украинского онлайн-покера. Его чемпионом и обладателем солидных призовых стал игрок с ником "aziat_444".

Супертурнир Happy BirthdayPokerMatch удался на славу. За рекордный призовой фонд в 4 000 000 гривен соревновались 4622 игрока.

Бескомпромиссная борьба за главный приз продолжалась до самого утра, а сильнее всех оказался представитель города Ровно, Юрий "aziat_444". В результате сделки на стадии топ-4 он получил 665 626 гривен призовых и, конечно же, именной кубок победителя!

Кстати, для Юрия это первая награда такого уровня, поэтому не стоит опускать руки – рано или поздно успех придет к каждому игроку!

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Интересно, что по условиям турнира на старте у игроков были разные стеки. Те, кто упорно зарабатывал фишки, стартовали с 1 000 000, но и было много игроков с короткими стеками. Кстати один из них – "rescum", стартовавший с 17 000 фишек, в итоге добрался до финального стола и получил за восьмое место 50 000 гривен!



Юрий "aziat_444". Фото: с личного архива

Всего в призовую зону праздничного турнира попали 1000 покеристов. Довольно успешно выступили в нем представители команды стримеров PokerMatch. betman95, netigor, dieselok и solyanik попали в зону выплат. А вот послы Евгений Качалов и Алена Мироненко, которые стримили турнир в прямом эфире, на этот раз до призов не добрались, но подарили много приятных эмоций зрителям.

Подробнее о результатах турнира читайте на официальном сайте PokerMatch.

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