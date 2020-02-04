Из футбола в покер и обратно: история звезды " Манчестер Юнайтед"

Бомбардир английского гранда "Ман. Юнайтед" образца 90-х и начале 2000-х годов Тедди Шерингем после завершения чрезвычайно успешной футбольной карьеры начал покорять новый вид спорта — покер.

В свои лучшие времена Шерингем был одним из топовых форвардов на планете. Он трижды выигрывал чемпионат Англии, в его послужном списке 51 матч за сборную родоначальников футбола. А самое яркое воспоминание из его блестящей карьеры — это финал Лиги Чемпионов 1998/1999. МЮ тогда до последних минут проигрывал немецкой "Баварии". Но голы Шерингема и Сульшера в уже компенсированное время принесли англичанам главный клубный трофей Европы!

Еще даже во времена своей активной футбольной карьеры Тедди заинтересовался покером. А когда игрок, наконец, повесишь бутсы на гвоздь, то немедленно начал заниматься покером профессионально.



Тедди Шерингем. Фото: Pokernews

Жажду соревнования и азарт просто надо было куда-то девать. И стоит отдать должное англичанину — за покерным столом от действует грамотно.

Тедди играл не только онлайн, но и в живых турнирах. Особенно активной его карьера была с 2005-го по 2012-й годы. Всего Шерингем заработал 330 тысяч долларов на живых соревнованиях.

Он входит в список 400 самых успешных английских покеристов в истории.

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В конце Тедди решил вернуться в футбол. В роли тренера. Начал с английского "Вест Хэма", где признавался, что в работе наставника ему пригодились навыки, которые он получил за покерным столом. А именно умение читать людей.