Яркая покеристка и стримерша Алена Alohahaloha стала новым амбассадором PokerMatch!

Крупнейший украинский рум PokerMatch пополнил ряды своих амбассадоров! Теперь, вместе с Евгением Качаловым и Ольгой Ермольчевой, представлять интересы рума будет очаровательная Алена Аlohahaloha Мироненко!

Еще несколько дней назад никто и подумать не мог, что в команде амбассадоров произойдут изменения. Но в среду прямо во время очередного стрима, Алена получила предложение от PokerMatch и не смогла сдержать слез.

До сих пор не могу поверить в то, что произошло. Стать амбассадором – это невероятно круто и ответственно, – говорит Алена. – Хочу сказать огромное спасибо команде PokerMatch за доверие и обещаю, что не подведу.

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Замечательная новость и фантастические эмоции в прямом эфире! Алена действительно заслужила место в команде Pro. Она демонстрирует невероятную работоспособность и достигла огромных успехов всего за год с начала карьеры. У нее уже есть победы на крупных live-сериях и онлайн-турнирах, а прямые трансляции с ее участием давно привлекают внимание поклонников покера.

Желаем Алене успехов в популяризации покера в Украине и будем внимательно следить за ее карьерой!

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