Эконом-вариант: объявили даты дешевых турниров WSOP 2020 года

Организаторы окончательно утвердили дни, в которые на Всемирной серии покера состоятся доступные для участников соревнования.

Напомним, в конце 2019-го года выбрали даты проведения главных турниров WSOP. Тогда организаторы оставили определенную интригу – не огласили дни проведения нескольких доступных турниров. И вот теперь сформировали обновленный календарь Всемирный серии покера 2020 года.



WSOP. Фото: Casino

Турнир Casino Employees (вход 500 долларов) состоится в первый день фестиваля – 27 мая. 17-го июня зрителей ждет красивое событие Ladies No-Limit Hold'em Championship. За столы сядут представительницы прекрасного пола.

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Окончательный календарь Всемирной серии покера обещают объявить в ближайшее время. В этом году WSOP будет проходить с 27-го мая по 15-е июля. Турниров со входом менее тысячи долларов будет больше десяти.