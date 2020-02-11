Как начать зарабатывать покером: 10 советов игрокам

Освоение правильной покерной стратегии может занять долгие месяцы даже у опытного игрока, а новички чаще всего просто не знают, на что обратить внимание в первую очередь. Переход от любительской игры к профессиональной карьере представляется им невозможным, так как интернет заполнен сотнями обучающих роликов и книг, которые почти не приносят пользы.

Между тем, первые лимиты можно пройти, руководствуясь всего несколькими основными концепциями, о которых мы и поговорим в этой статье.

Играйте в покер-руме с рейкбеком

Каждое руководство для начинающих игроков просто обязано содержать этот пункт, так как именно он является краеугольным камнем для успешного старта карьеры. Рейкбек (возврат части комиссии рума) поможет укрепить банкролл и поддержать неискушённого онлайн покер-про во время неудачных периодов.

Сюда же можно отнести бонусную программу, в которую могут входить бонус на первый депозит, фрироллы, а также различные праздничные акции и предложения. Даже 100 или 200 долларов, полученных с помощью программы лояльности, могут оказать существенное влияние на развитие неопытного покериста.

Строгий банкролл-менеджмент

Банкролл — общее количество денег, которое может использоваться для игры, и грамотное управление этой суммой является неотъемлемой частью профессии покерного игрока.

В зависимости от уровня навыков покериста, тактика банкролл-менеджмента может быть разной, но золотым стандартом является наличие 40–60 бай-инов (вступительных взносов), а некоторые профессионалы предпочитают иметь на счету 80 или даже 100 бай-инов.

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Распланируйте свой день

Эта простая рекомендация позволит избавиться от так называемых таймкиллеров и выделить нужное количество времени на решение всех задач. Заведите привычку составлять на завтрашний день подробный план и постарайтесь от него не отклоняться. Таким образом, у вас всегда найдётся время для игры и работы вне покерных столов.

Кроме того, нелишним будет адаптировать расписание под так называемый «пик трафика» в руме, когда количество активных игроков за столами будет наибольшим.

Работайте над игрой

Профессиональный покер немыслим без регулярной работы над игрой. Общедоступный покерный софт, вроде Flopzilla или бесплатного Equilab, поможет в разборе раздач, а просмотр обучающих стримов сформирует правильное мышление.

Стоит отметить, что многие новички недооценивают важность самостоятельного обучения и проводят гигантское количество времени за покерными столами, тогда как на старте карьеры тренировочный процесс должен занимать не менее 40-50% рабочего дня.



Обучение – ключ к успеху в покере / pokercentral

Выясните тенденции поля

Каждый покерный лимит отличается от другого соотношением новичков и профессионалов, что накладывает уникальный отпечаток на общие тенденции поля. В большинстве своём те или иные типы игроков совершают похожие ошибки, понимание которых сильно облегчает игру против них.

Обратите внимание на повторяющиеся промахи ваших соперников, продумайте ответную стратегию, и ваша прибыль тут же увеличится.

Не открывайте много столов

Иногда кажется, что профессиональные игроки почти не задумываются перед тем, как сделать то или иное действие. Покер в их исполнении выглядит простым, решения очевидными, а каждый соперник превращается в неопытного новичка, совершающего множество дорогих ошибок.

Однако каждый из завсегдатаев высоких лимитов потратил сотни часов на совершенствование собственного мышления, что со временем позволяет принять правильное решение за доли секунды. В начале покерного пути не стоит распылять внимание на десяток столов — лучше сосредоточиться на трёх или четырёх и обдумывать каждое действие.

Скорректируйте продолжительность сессии

Продолжительность покерной сессии кэш-игрока не должна превышать 1,5–2 часа. На протяжении этого времени концентрация большей части покеристов находится на максимальном уровне.

Если вы почувствовали, что ваше внимание рассеивается, или же вам стало скучно — сделайте перерыв и возвращайтесь за столы со свежими силами!

Избегайте тильта

Тильт — особое состояние покерного игрока, вызванное сильными эмоциями при проигрыше крупного банка. Он может стать виновником целой серии действий, заканчивающихся серьёзным проигрышем. Главная цель покериста — следить за собственным состоянием и закрывать столы при первых признаках негативных эмоций.

Всего 10–15 минут отдыха помогут прийти в себя и вернуться к оптимальной стратегии.

Не опирайтесь на краткосрочные результаты

Ещё одним распространённым заблуждением начинающего покер-про является оценка собственных навыков на основании краткосрочных результатов. Нужно понять, что на протяжении одной сессии или же нескольких тысяч отыгранных рук может произойти всё что угодно. Самый неумелый покерист может выиграть множество крупных банков, а профессионал — потерять некоторую часть банкролла.

Примерной дистанцией, на основании которой можно делать выводы о собственной игре, — 150–200 тысяч рук, поэтому избегайте поспешных выводов. Золотое правило профессионала — «Покер — это марафон, а не спринт».

Запаситесь терпением

Покер — сложная и многогранная игра, успехов в которой достигают упорные и терпеливые спортсмены. Настройтесь на продолжительный труд и научитесь получать от него удовольствие.

Только сыграв огромное количество раздач и потратив сотни часов на обучение, можно довести свои навыки до совершенства и занять законное место за столами самых высоких лимитов.