Как не опозориться за столом: словарь покера

За богатую историю покера, которая длится уже около 500 лет, эта игра обросла собственной терминологией, в которой новичку разобраться часто бывает не просто. Мы попробуем облегчить эту задачу, познакомив вас со всеми ключевыми терминами покера.

A

Старший Туз (Ace-high)

Рука из пяти карт, с одним Тузом. Рука, что не создает никаких других комбинаций (пара, стрит, флеша...).

Активная игра, действие (Action)

Любое действие со стороны покериста во время игры: чек / ставка / подъем ставки. Так еще называют игру, в которой игроки делают много ставок.

Активный игрок (Active player)

Активный игрок, который все еще остается в игре.

Агрессивная игра (Aggressive game)

Стиль игры, при котором игрок поднимает ставки, делает колл, снова поднимает ставки, почти никогда не ждет и не сбрасывает карты.

Олл-ин (All-in)

Ставка игрока на все его фишки.

Анте (Ante)

Это обязательная ставка для каждого игрока перед началом раздачи.

B

Бэд-бит (Bad beat)

Ситуация, когда очень сильная рука игрока уступает, до того слабой руке, на ривере.

Backdoor (Черный вход)

Ситуация, когда вы собираете комбинацию благодаря обязательным картам на терне и ривере. Например, ваши карманные карты 10 и Туз пик, на флопе приходит бубновый К, крестовая 6, пиковая 5. Вы делаете вашу ставку и ставку поддерживают. На терне приходит J пик, и все делают чек. На ривере приходит Q пик, и вы собираете флеш "с черного хода".

Бэкрейз (Backraise)

Так называют ситуацию, когда игрок, который сначала сделал колл, делает ре-рейз.

Банкрол (Bankroll)

Это определенная сумма денег, которую вы готовы использовать для игры в покер. При условии игры онлайн – это сумма денег, имеющаяся на счете игрока в покер-руме. В более широком смысле, это денежные средства, которые игрок может внести на свой счет в любой момент.

Бет (Bet)

Термин, обозначающий сам факт добавления фишек в банк. Простыми словами – ставка, которую игрок делает во время игры.

Бет одс (Bet odds)

Преимущество, которое достается вам за счет оценки числа принятых ставок, коллов и рейзов.

Бет зе пот (Bet the Pot)

Ситуация, когда игрок делает ставку, равную размеру банка.

Большой блайнд (Big blind)

Обязательная ставка, которую вносит игрок, сидящий слева от кнопки дилера перед раздачей карт. Размер такой ставки определяется лимитами банка. Игроки, которые присоединились к игре уже в процессе, обязаны внести ставку в размере Биг Блайнда, независимо от позиции за столом.

Биг слик (Big Slick)

Первоначальная рука, состоящая из карт А, К.

Блайнды (Blinds)

Обязательные ставки, или ставки "вслепую", делающие игроки слева от дилера, несмотря на свои карты. Такие ставки делают двое игроков слева от дилера, которые первыми принимают решение во время ставок. Блайнды – обязательные ставки, которые делаются перед раздачей карт. В покере существует два вида блайндов: малый блайнд и большой, их размеры определяются лимитами стола. Например, при игре с лимитами 2/4, малый блайнд составляет 2, а большой блайнд – 4. Размер малого блайнда всегда в 2 раза меньше, чем размер большого блайнда.

Блайнд Рейз (Blind raise)

Ситуация, когда игрок делает рейз до того, как увидит свои карты.

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Блеф (Bluff)

Такое поведение игрока, которое заставляет или пытается заставить других игроков поверить, что его карты лучше, чем на самом деле. Делает он это с помощью рейзов и частых ставок.

Карты стола (Board cards)

Общие карты, которые раздаются на стол перед всеми игроками. В Техасском Холдеме, это пять карт, которые выкладываются на протяжении игры слева на право на центр стола.

Нижняя пара (Bottom pair)

Ситуация, когда игрок использует самую низкую карту из тех, что есть на столе, для того чтобы собрать пару с одной из собственных карт.

Пули (Bullets)

Другое название ручной пары тузов.

Кнопка дилера (Button)

Также называется дилер батон или кнопка дилера. Это круглая фишка, которая переходит от игрока к игроку по часовой стрелке, указывая очередность раздачи и первого слова в раунде ставок.

Бай-ин (Buy-in)

Этот термин используют для определения минимальной суммы денег, которую обязан внести каждый игрок для того, чтобы занять место в игре. Другими словами, игрок "покупает" себе место за столом.

C

Колл (Call)

Выровнять ставку, сделать колл. Другими словами - это уравнивание предыдущих ставок.

Кэп (Cap)

Кэп – последний возможный рейз в этом конкретном раунде игры. Существует четыре вида повышений за раунд, кэп – последний возможный.

Кэш-аут (Cash Out)

Покинуть игру и обменять выигранные фишки или оставшиеся на деньги.

Чек (Check)

В случае, когда до игрока не было сделано ставок, то он может продолжить игру, не делая ставок, сказав "Чек", то есть, пропустив ход.

Чек-рейз (Check-raise)

Ситуация, когда игрок сначала делает чек, а затем поднимает ставку в этом же раунде торгов.

Чоп (Chop)

Ситуация, когда все игроки сбросили карты перед флопом. В таком случае блайнды возвращаются к игрокам слева от дилера.

D

Дилер (Dealer)

Человек, который раздает карты, выдает выигрыши, делит банк и следит за игрой. В он-лайн игре в роли дилера выступает программное обеспечение. Место дилера определяет позиции малого и большого блайнда.

Позиция дилера (dealer's position)

Этот термин используется для определения игрока, который будет делать ставку последним в раунде торгов. Этот термин также известен под названием "позиция на батоне".

Бубны (Diamonds)

Одна из четырех мастей.

Disconnect Protection

Защита игроков (предоставление дополнительного времени на решение), в случае разрыва связи с интернетом.

Доминированная рука (Dominated hand)

Начальная рука, кикер которой, слабее чем у оппонента. То есть А2 доминированная А10, а Q5 доминированная QJ…

Доминирующая рука (Dominating Hand)

Противоположное понятие "Доминированной руки".

Закрытая карта (Down card)

Карманные карты, которые сдаются лицом вниз.

Рука дро (Drawing hand)

Рука, которой не хватает одной карты для создания выигрышной комбинации. Этот термин обычно относят до потенциального флеша или стрита.

Дроп (Drop)

Ситуация, когда игрок сбрасывает карты и не продолжает игру. Пас.

Дюсес (Deuces)

Пара двоек.

E

Ранняя позиция (Early position)

Позиция игроков за столом, которая обязывает их делать ставки раньше всех остальных игроков во время раунда торгов. Область ранней позиции охватывает от одного до двух игроков слева от блайндов.

F

Пятая улица (Fifth street)

В Флоп покере – это пятая общая карта, которая раздается перед последним раундом торговли. В Стад покере – это пятая карта, которая сдается каждому игроку и обозначает третий круг торговли. Также известна как Ривер.

Флоп (Flop)

В Холдеме три карты, которые раздаются в центр стола лицом вверх перед началом раунда торговли.

Флеш (Flush)

Комбинация из пяти карт одной масти.

Флеш дро (Flush draw)

Ситуация, когда у игрока на руках четыре карты одной масти и он рассчитывает получить пятую карту той же масти в следующих раундах, чтобы собрать флеш.

Фолд (Fold)

Ситуация, когда игрок сбрасывает карты, не желая повторять предыдущие ставки.

Каре (Four of a kind)

Комбинация из четырех карт одного ранга. Например, четыре Дамы.

Четвертая улица (Fourth street)

Четвертая общая карта. Также известна как терн.

Фул-Хаус (Full House)

Комбинация, состоящая из трех карт одного ранга и двух карт другого ранга. Например, ККК33 – это фул-хаус.

G

Гат Шот (Gut Shot)

Стрит-дро, для завершения которого не хватает одной карты посередине. Например у игрока на руках 10 9, а на флопе появились 6 7 3. У игрока гат шот, то есть ему нужна лишь 8, чтобы собрать стрит.

H

Рука (Hand)

Лучшие пять карт, которые игрок может использовать для создания выигрышной комбинации.

Хедз-ап (Heads-up)

Ситуация, когда в игре осталось всего 2 игрока, которые играют один на один.

Червы (Hearts)

Одна из четырех карточных мастей.

Высокие лимиты (High limit)

Игра по высоким ставкам.

Хай/Лоу (Hi /Low)

Тип покерных игр, в которых банк делится на две части – Хай и Лоу. В таких играх игроки разыгрывают не только высокую, но и низкую комбинации, рассчитывая на ту, или иную часть банка.

Холдем (Hold'Em)

Тип самой популярной покерной игры, общеизвестной как Техасский Холдем. Всем игрокам раздается по две карманные карты, а также пять общих карт лицом вверх по центру стола, с помощью которых игроки смогут составить лучшие комбинации с учетом своих карманных карт.

J

Джекпот (Jackpot)

Приз для игрока, который выполнил заранее установленные условия покер-рума. Например, некоторые покер-румы вручают джек-пот игрокам, которые проиграли, имея на руках каре или выше.

K

Кикер (Kicker)

Этим термином обозначают самую высокую нечетную карту, которая не является частью комбинации. Например, для создания комбинации каре, игроку достаточно четырех карт из пяти, которые у него есть. В случаях, когда двум игрокам удалось собрать одинаковые комбинации, победителем станет игрок с наивысшим кикером.

Кик ит (Kick It)

Поднять ставку.

L

Леди (Ladies)

Две карманные дамы.

Поздняя позиция (Late position)

Термин используется для обозначения позиции игрока за столом по покеру, оказавшись на которой, ему предоставляется возможность принять решение после большинства участников за столом. Чаще всего, область поздней позиции охватывает от одного до двух игроков справа от баттона. Количество участников, занимающих позднюю позицию, определяется общим количеством игроков за столом.

Лимитный покер (Limit poker)

Игра в покер, в которой есть ограничения по верхним и нижним лимитам ставок, а также количеству разрешенных рейзов.

Живая рука (Live hand)

Рука, у которой есть шансы выиграть банк.

Низкие лимиты (Low limit)

Игра, которая ведется с низкими ставками.

M

Основной банк (Main pot)

Так называется основная часть банка, в котором находятся ставки всех игроков за столом и каждый из них имеет право на выигрыш банка. Например, для игрока, который ушел в олл-ин с меньшим количеством денег, чем в основном банке – формируется второстепенный банк, за владение которым он и будет продолжать игру, не претендуя на основной банк.

Средняя пара (Middle pair)

Пара карт, которая образуется с помощью одной из карманных карт игрока и второй по величине открытой карты из трех выложенных на флопе.

Средняя позиция (Middle position)

Так называется положение игроков за столом между ранней и поздней позициями. Любая позиция между первой 1/3 части стола и последней называется средней позицией.

Мак (Muck)

Так называют сброшенные карты, которые хранятся в отдельной части колоды.

Минимальный Бай-ин (Minimum Buy-in)

Минимальная сумма денег, которую обязан внести каждый игрок для того, чтобы начать играть за конкретным столом по покеру.

N

Без лимитов (No Limit)

Игра, в которой нет ограничений на размеры ставок и рейзов. Игроки могут делать ставки любого размера по желанию на любом уровне игры.

Натс (Nuts)

Лучшая возможная рука, во время любого раунда игры. Другими словами, это рука, у которой 100% шансов выиграть банк.

O

Оддсы (Odds)

Сравнение возможностей улучшить руку на следующих раундах раздачи и варианта не собрать ни одной из возможных комбинаций.

Офсьют (Offsuit)

Разномастные карты.

Позиция дилера (On the Button)

Так называют позицию на фишке дилера. Это последний игрок, который принимает решение в раунде торговли.

Открытая карта (Open card)

Карта, которая раздается лицевой стороной вверх.

Открытая пара (Open pair)

Пара карт, раздаваемая лицевой стороной вверх.

Аут Баттон (Out Button)

Так называется фишка, что кладется напротив игрока, который хочет отдохнуть во время текущей раздачи и при этом оставаться в игре.

Ауты (Outs)

Количество карт, оставшихся в колоде, которые теоретически могут улучшить руку игрока.

Оверпара (Overpair)

Так называют пару карманных карт, которая выше, чем открытые карты на столе.

P

Пара (Pair)

Пара карт одного ранга.

Пас (Pass)

Случай, когда игрок сбрасывает свои карты, отказываясь от продолжения игры.

Карманные карты (Pocket cards)

Так называют две закрытые карты в Холдеме, которые раздаются каждому игроку.

Карманные ракеты (Pocket Rockets)

Еще одно название карманной пары тузов.

Позиция (Position)

Этот термин используется для определения физического расположения игрока за игровым столом, а также определение того, в каком порядке будут сделаны ставки.

Пост (Post)

В кэш-играх, если игрок пропустил блайнд, он обязан внести в банк сумму, равную размеру блайнда.

Банк (Pot)

Деньги, количество фишек в центре стола, за которые ведется борьба между игроками.

Ограничение по банку (Pot limit)

Этим термином описывается величина ставки, которую игрок может сделать в любом из раундов торговли. Размер ставки ограничивается сверху величиной текущего банка (включая ставки, сделанные перед игроком в текущем раунде торговли). В таком виде игр максимальная ставка может равняться количеству денег в банке.

Пут даун (Put Down)

Означает сбросить карты.

Q

Каре (Quads)

Четыре карты одного ранга.

R

Рейз (Raise)

Этот термин означает повышение предыдущей ставки.

Рейк (Rake)

Так называют определенное количество фишек, которые взимаются со стола в качестве компенсации за хостинг. Это фиксированный процент банка, который казино (или покер-рум) может собрать со стола.

Рэп (Rap)

Термин, описывающий постукивание игрока по игровому столу, тем самым давая понять, что он делает чек.

Чтение оппонентов (Reading)

Это умение "читать" своих оппонентов. Такой навык достигается только с помощью практики и в итоге позволяет игроку делать выводы о возможных действиях своих соперников и их карманных картах. На основе этих знаний игрок может построить свою стратегию игры.

Ребай (Rebuy)

Возможность докупить фишки в турнире. Осуществляется в течение обусловленного периода ребаев.

Ре-рейз (Re-raise)

Так называют рейз, сделанный после рейза другого игрока.

Ривер (River)

Это последняя совместная карта в раздаче. Ее, также, называют пятая улица.

Раунд ставок (Round of betting)

Этап игры, в котором каждый игрок может решить сделать или повысить ставку, пропустить ход или сбросить карты. Каждый раунд торгов заканчивается, когда все ставки и рейзы уравнены.

Флеш-Рояль (Royal Flush)

Самая высокая комбинация в покере. Одномастные 10, J, Q, K, A.

S

Сателлит (Satellite)

Мини-турнир, победа в котором дает игроку возможность принять участие в крупном турнире.

Список ожидания (Seating list)

Этим термином называют список ожидания свободных мест за столом.

Сет (Set)

Так называют комбинацию из трех карт одного ранга, которая образуется двумя карманными картами и одной картой со стола.

Шоудаун (Showdown)

Это вскрытие карт в конце игры и сравнивание сформированных комбинаций игроков, с целью определения победителя.

Побочный банк (Side pot)

Термин, которым называют второстепенную часть банка, которая образовалась за счет того, что один или несколько игроков пошли олл-ин.

Малый блайнд (Small blind)

Термин, обозначающий обязательную сумму, которую вносит игрок слева от кнопки дилера перед раздачей карт.

Сплит (Split)

Так называется банк, который поделили между собой несколько победителей.

Стек (Stack)

Все фишки, которые есть в распоряжении у игрока, а также стопка фишек.

Стрит (Straight)

Это комбинация, состоящая из пяти последовательных карт.

Стрит Флеш (Straight flush)

Одна из покерных комбинаций, состоящая из пяти последовательных карт одной масти.

T

Стол (Table)

Место, на котором ведется игра в покер.

Триплет (Three of a kind)

Так называют одну из комбинаций покера, которая создается тремя картами одного ранга.

Тайт (Tight)

Стиль игры, который предусматривает осторожный подход и риск только с хорошими стартовыми руками.

Самая высокая пара (Top pair)

Термин, который часто используется во флоп-играх: описывает ситуацию, когда игрок создает пару с помощью одной из своих карманных карт и самой высокой карты на столе.

Терн (Turn)

Так называют четвертую общую карту, которую раздает дилер во время игры. Этим термином еще называют третий раунд ставок.

Две пары (Two pairs)

Термин, описывающий комбинацию, которая состоит из двух разных пар карт.

U

Нижняя пара (Underpair)

Так называют пару, которая оказалась ниже самой младшей карты на столе.

Открытая карта (Up card)

Карта, которая раздается лицевой стороной вверх.

W

Худшая рука (Worst Hand)

Так называют худшую возможную руку, у которой нет шансов на победу.

Мировая Серия Покера (WSOP)

Крупнейший турнир по покеру, который ежегодно проводится в Лас-Вегасе.