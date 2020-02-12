Как покер помог Ричарду Никсону стать президентом США

37-й хозяин Белого дома благодаря интеллектуальной игре проложил себе путь в большую политику. Ричард Никсон финансировал свою предвыборную кампанию в Конгресс деньгами, которые выиграл в покер.

Овладевать покерным мастерством будущему президенту США пришлось в армии во время Второй мировой войны. И в этом деле у лейтенанта ВМС Никсона были значительные успехи. В 5-карточном Стаде, главной тогда игре американских солдат, Ричарду Никсону практически не было равных. По словам оппонентов будущего президента, он играл очень тайтово, впрочем не отказывался блефовать.

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За одну покерную сессию Никсон мог обчистить соперников на 5-6 тысяч долларов, что по сегодняшним меркам – сумма в десять раз больше. В конце концов, после демобилизации в 1946 году Ричард Никсон уже имел неплохой капитал, который в частности помог ему сделать первые шаги в политике.



Ричард Никсон. Business Іnsider

Во время выборов в Конгресс США Ричард Никсон воспользовался своими сбережениями и забронировал себе место в Палате представителей. Впоследствии, сел в кресло сенатора, затем вице-президента, а в 1969 году добрался и до Белого дома.

Покерные навыки, признавался Никсон, очень помогали ему в политической карьере. Правда, в 1974 году президент "доблефовался" и стал единственным в истории хозяином Белого дома, которому пришлось уйти в отставку.