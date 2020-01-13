Как солнцезащитные очки рассорили звезд покера

Покер – вид спорта, в котором также используют амуницию. Чаще столом можно увидеть игроков с солнцезащитными очками. Но есть и другие аксессуары, которые помогают элитным спортсменам создать собственный образ.

Конечно, главная цель солнцезащитных черных очков во время игры в покер – маскировать эмоции. Говорят, что глаза не лгут. Поэтому, если их спрятать, тем больше шансов удачно блефовать или наоборот, не выдать своей радости, когда получил сильную руку.

Как это ни странно звучит, но обычные темные очки разбили покерное сообщество на два лагеря. Одних раздражает использования этого аксессуара за столом, другие – не видят в этом ничего криминального.



Даниэль Негреану. Фото: Gamblingnews

Едва ли не главная звезда игры Даниэль Негреану находится в жесткой оппозиции к покеристам, которые прячутся за очками. Канадец откровенно не выбирает выражений:

Каждый продюсер обязан запретить ношение солнечных очков на любом телевизионном турнире. Они вредят игре. Покер не показывали бы по телевидению, если бы каждый игрок носил балахон с капюшоном и прятал глаза за солнцезащитными очками. Хорошо, когда это запрещают. И покеристы уже не могут прятаться за очками, как испуганные цыплята.

Негреану поддержал другой звездный покерист Фил Айви. Правда, и лагерь топ-профессионалов, которые не считают темные очки злом для покера, тоже многочисленный. Это, в частности, Фил Хельмут, Крис Фергюсон и Майк Матусов.

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Даниэль Негреану получает все больше сторонников в своей войне против солнцезащитной амуниции. Сейчас в покере четко отслеживается тенденция к тому, чтобы открыть лицо. Очки и капюшоны игроки оставляют в прошлом.



Дойл Брансон. Фото: Pokercentral

Отметим, что некоторым известным покеристам удалось создать целый образ благодаря своей одежде. Скажем, легендарного Дойла Брансона все ассоциируют с его ковбойской белой шляпой. А Фил Хельмут вообще создал собственный бренд одежды.