Как стабильно зарабатывать на покере и не прогореть. Банкролл-менеджмент

Одно из ключевых правил успешной игры в покер – это не играть на деньги, которые не можешь позволить себе проиграть. Только взвешенный, стратегический подход к собственным финансам позволит быть успешным в покере. И здесь вам поможет банкролл-менеджмент.

Банкролл – это общее количество денег покериста, которые он выделил для игры. Соответственно банкролл-менеджмент – управление этими деньгами. Банкролл измеряют в больших блайндах лимита на котором играет покерист или бай-инами.

Поскольку деньги являются главным инструментом любого игрока в покер, независимо от уровня, то и правильное управление банкроллом является ключом к успешной игре. Итак, что надо знать о менеджменте денег в покере:

Кэш-игры

Если вы играете в безлимитный или пот-лимитный покер (Холдем, Омаха ...), то безопасным считают размер банкролла, равный 40 полным бай-инам вашего лимита. То есть, если вы хотите иметь хорошие шансы зарабатывать на лимите 1/2 доллара, где максимальный бай-ин $ 200, в вашем банкролле должно быть не менее 8 тысяч долларов. Другой способ расчета банкролла – это каждый раз брать за стол не более 2,5% от своего банкролла.

Турнирный покер

Рекомендуемый размер банкролла в турнирах SnG составляет около 40 бай-инов. То есть, если решили играть SnG за 11 долларов, банкролл должен быть не менее 440. Еще большим банкроллом придется обзавестись, если решите играть МТТ (многостоловые) турниры. Здесь профессионалы советуют иметь запас хотя бы в 100-150 бай-инов. То есть для входа в турнир за 10 долларов, следует иметь на счету 1000-1500 долларов.

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Конечно, сам по себе банкролл-менеджмент не сделает из вас успешного покериста. Следует научиться, собственно, играть в покер. Но этот элемент сможет защитить вас от неизбежных в покере серий неудач, и позволит оставаться плюсовым игроком.