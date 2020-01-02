Король и королева покера

Покерная пара Алекс Фоксен и Кристен Бикнел оформили уникальное достижение. Канадке с американцем второй год подряд не было равных в борьбе за звание "Игрок года".

Фоксен и Бикнел, как и в 2018 году, стали победителями мужского и женского рейтингов Global Poker Index, где учитываются все турнирные результаты по итогам года.

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Алекс Фоксен на финишной прямой сезона вырвался в лидеры благодаря победе на турнире WPT Five Diamond, которая принесла чемпиону 1 694 995 долларов призовых. В то же время, за год американец увеличил свой банкролл на 6,3 миллиона.



Алекс Фоксен и Кристен Бикнел. Фото: cardschat

Главной же победой Кристен Бикнел стал триумф на ноябрьском Poker Masters с бай-ином 25 000 тысяч долларов. Канадка выиграла 408 000 долларов, а в 2019 году стала в целом богаче почти на 2,5 миллиона.

Фоксена и Бикнел официально коронуют в марте во время второй церемонии Global Poker Awards.