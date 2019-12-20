Покерный король Севера возвращается с призовым фондом в 500 000 евро

17-23 февраля Эстония вновь примет масштабный покерный фестиваль северной Европы The Kings of Tallinn (Короли Таллинна). Уже в шестой раз подряд соревнования будут проходить в роскошном отеле Хилтон Таллинн Парк.

На этот раз в рамках фестиваля в течение семи дней состоится сразу 40 турниров. Впрочем главная изюминка, конечно же Main Event с бай-ином 1 100 евро и призовым фондом в 500 000 евро, который пройдет 20-23 февраля. Гарантия турнира впервые достигла впечатляющих полмиллиона евро, поэтому и рекорд участников скорее всего тоже будет побит. В прошлом году Main Event собрал 375 покеристов, а победителем стал латыш Виталий Заворотнийс, который забрал главный приз 85 300 евро.

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Виталий Заворотнийс. Фото: pokernews



Кроме Main Event, каждый день на протяжении фестиваля будет проходить много маленьких турниров по множеству дисциплин. Здесь, кроме привычного холдема, и пот-лимит Омаха, и Омаха хай-лоу, и H.O.R.S.E, а также китайский покер. Бай-ины на эти турниры стартуют всего от 110 евро.