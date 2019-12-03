Крупный план на покер: интеллектуальная игра в кинематографе

Покер — давно часть массовой культуры. В частности, драматизм этой игры оценили и осветили немало режиссеров.

Разнообразных фильмов про покер уже вышло и продолжают выходить столько, что каждый найдет на свой особый вкус. Драма "Игрок" с Марком Уолбергом в главной роли. Мэл Гибсон в картине "Мэверик" и даже Адриано Челентано в комедии "Туз".



Мэл Гибсон в фильме "Мэверик". Источник: filmix.co

Для многих лентой о покер номер один является картина режиссера Джона Дава "Шулеры". А ключевой сценой фильма является решающий розыгрыш с участием героя Мэта Деймона Майка Макдермота и бандита Тедди КГБ, которого играет Джон Малкович.

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Всю игру Макдермот принимает лишь взвешенные, даже несколько трусливые решения. Тедди наоборот – действует агрессивно. Ему нравится буквально забирать у соперника розыгрыш за розыгрышем. Бандит не догадывается, что это все ловушка. Кульминацией плана Майка становится раздача, в которой он получил стрит с флопа. И мастерски "рисовал" слабую руку. Тедди купился. Он поставил все. И Макдермот торжествовал.

В опасной игре парень побеждает бандита и за ночь отыгрывает долг. В конце герой Мэта Деймона решает оставить учебу и отправляется в Лас-Вегас на Мировую серию покера.