Кулер в покере: как пережить одно из худших поражений

Кулером в покере называют ситуацию, когда сильная комбинация проигрывает еще более сильной. Классическими кулерами являются случаи, когда, например, пара королей врезается в пару тузов.

Пожалуй, самыми драматичными являются кулеры на постфлопе. Можно фильмы снимать. Скажем, когда стрит до короля попадает под натсовый стрит до туза. Или же самый высокий флеш врезается в каре. Как, скажем, было в знаменитой дуэли Раста и Трикера.

Термин кулер, очевидно, пошел от английского сленгового слова cool, то есть крутой.

Чаще всего на сильной комбинации теряют немалую часть стека. А то и вообще выбывают из борьбы. Собственно, это добавляет поражению еще большей горечи.

Рецепта, как не попасть в эту неприятную ситуацию, нет. Ведь сбрасывать сильные карты очень непросто. Кулер – неотъемлемая составляющая покера, которая добавляет игре драматизма.

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Профессионалы советуют сразу забывать такие болезненные фиаско. Мол, сделали все правильно – значит нет смысла посыпать голову пеплом.