Курс покера установил рекорд американского университета

Профессор Университета имени Джона Хопкинса (город Балтимор, штат Мэриленд, США) Авиель Рубин организовал авторский покерный курс, который вызвал большой ажиотаж среди студентов. Все желающие в течение двух недель изучали покер.

Эксперт в области систем и сетевой безопасности, профессор компьютерных наук Авиель Рубин любит покер и давно хотел создать собственный покерный курс, чтобы делиться своим опытом.

А опыт у Рубина действительно немалый. Профессор десять лет достаточно активно играет в покер. Более того, даже имеет какие-какие успехи. За свою карьеру он заработал более 14 тысяч долларов в живых турнирах.

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В начале этого года Дэвид смог реализовать свою мечту. В период между сессиями он организовал собственный авторский курс "Вход в покер: теория и практика". На обучение к профессору записалось аж 232 студента. Этот факультатив стал самым массовым в истории Университета имени Джона Хопкинса.

Курс завершился товарищеским турниром, вход на который был бесплатным. Но попасть на соревнования можно было только выиграв билеты. Для этого специально организовали два сателлита, которые происходили в интернете.



Авиель Рубин. Фото: Ted

Символично, что триумфатором турнира стал молодой человек, который раньше никогда не играл в покер. Сам профессор Рубин замечал, что за две недели обучения новоиспеченный победитель вырос от совершенно "сырой" начинающего до крепкого разумного игрока. Что лишний раз подчеркивает, что начать заниматься покером никогда не поздно.