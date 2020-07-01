В столице игорного бизнеса завершился карантин для еще одного популярного заведения Aria Casino. Однако, несколько казино, которые уже функционируют, оказались перед угрозой закрытия из-за летальных случаев.

Aria Casino, как и его конкуренты в сфере игорного бизнеса, будет работать со значительными ограничениями. В частности, за игрой в покер за одним столом позволят собираться не более шести человек. Турнирный покер здесь также под запретом, клиентам будет доступна только кэш-игра.

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Позаботятся в заведении и об уже традиционных средствах безопасности. Это и антисептики, и защитные маски, и плексигласовые перегородки, которые теперь являются неотъемлемыми атрибутами покерных столов. Еще одно правило Aria Casino – в учреждение нельзя приносить еду и напитки.

Остальные казино Лас-Вегаса, для которых карантин еще продолжается, планируют открыться в начале августа. Впрочем, власти штата Невада по этому поводу настроены не слишком оптимистично. На протяжении последних недель зафиксировали несколько случаев заражения коронавирусом среди персонала игорных заведений. А недавно COVID-19 унес жизнь одного из работников казино Caesars Entertainment.