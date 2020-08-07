Болезнь унесла жизнь 56-летнего Роберта Грея. Согласно всем симптомам, которыми он делился со своим другом по телефону, покерист болел COVID-19.

Несколько лет назад Роберт Грей перебрался в Лас-Вегас, для активного развития профессии покериста. Американец победил в нескольких турнирах и собрал призовыми 440 тысяч долларов за карьеру. Соперники уважали Грея за умение достойно принимать поражения и восхищались его жизнерадостностью и позитивом.

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О смерти Роберта Грея сообщил его друг Роберт Голдфарб, который дистанционно поддерживал больного в течение последних недель. Поделившись печальной новостью в facebook, Голдфарб предостерег покерное сообщество от слишком беспечного отношения к коронавирусу. Особенно в то время, когда покерные заведения возвращаются к жизни.