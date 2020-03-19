Лас-Вегас замирает: в столице развлечений закрывают все казино

Губернатор Невады Стив Стайлосак приказал закрыть все игорные заведения, а также рестораны, бары,кафе и даже за эпидемии коронавирус.

Губернатор Стайлосак сообщил, что карантин продлится минимум 30 дней. А дальше будет видно.

Читайте также: Звездные канадцы поощряют покеристов сидеть дома и играть онлайн

Это без преувеличения исторический прецедент. Последний раз казино в Лас-Вегасе закрывали в далеком 1963 году. И то только на время похорон 35-го президента США Джона Кеннеди.

Кроме исторического аспекта, важна и финансовая сторона этого решения. Игровой бизнес — сердце экономики региона. Поэтому карантин существенно ударит по кошельку бизнеса.

Лас-Вегас должен был принять сразу три финальных стола WPT. Организаторы сообщили, что их перенесут на более поздние даты.