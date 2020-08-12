Канадка Кристен Бикнелл не снижает обороты. Звездная покеристка победила на турнире WPT 7-Max High Roller.

Бай-ин в соревнование стоил 5 200 долларов. Поле из 42 входов гарантировало солидный призовой фонд — 210 тысяч "баксов". Самую большую часть этого пирога откусила Кристен. За победу в турнире Бикнелл получила почти 80 тысяч долларов.

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Это далеко не первый успех канадской покеристки этим летом. Недавно она выиграла третий для себя чемпионский браслет WSOP. А перед тем еще и триумфально выступила на WPT.