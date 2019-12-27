Лучшие покеристки 2019 года

С каждым годом покер расширяет свои гендерные границы. В 2019 году женщины снова доказали, что могут конкурировать с законодателями игры.

Кристен Бикнел упорно не желает прощаться со статусом королевы мирового покера. Звание лучшей по итогам года канадка сумела защитить второй раз подряд. Более того, 2019 год для Бикнел стал самым плодотворным в карьере. На "живых" турнирах Кристен заработала почти 2,5 миллиона долларов призовых. Свою коллекцию трофеев девушка пополнила тремя кубками, среди которых титул чемпионки турнира хайролеров за 25 тысяч долларов. Благодаря такому прогрессу Кристен Бикнел уже ворвалась в топ-3 списка самых успешных покеристок всех времен.

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Громко заявить о себе на мировой арене не против и украинские девушки. А лучше всего это пока удается PokerMatch Pro Ольге Ермольчевой. Успешная украинская покеристка в 2019 году присоединилась к триумфу нашей сборной на Кубке Наций по спортивному покеру. В Дублине украинская команда оформила звание Чемпионов Мира, а Ольгу Ермольчеву признали лучшим игроком турнира.



Ольга Ермольчева. Фото: PokerMatch

Не чураются девушки штурмовать и Всемирную серию покера, которая в 2019 году праздновала свой юбилей. На 50-м WSOP короновали сразу трех чемпионок. Канадка Ту Дао завоевала трофей в турнире 3 тысяч долларов Limit Hold'em 6-Handed (133 189 долларов призовых). Американка Сюзан Фабер пополнила банковский счет на 121 161 долларов, триумфировав в турнире 500 долларов No-Limit Hold'em. А кореянка Чжи Ен Ким покорила ежегодный женский турнир с бай-ином 1 000 долларов. Чемпионка умножила собственные инвестиции в 167 раз.