Магическая покерная рука двукратного Чемпиона Мира

Живая легенда покера Дойл Брансон вошел в историю игры не только как один из основателей Всемирной серии и владелец 10 браслетов WSOP. "Texas Dolly" сделал знаменитой стартовую покерную руку, которую, как правило, игроки сразу же отправляют в пас.

В Техасском Холдеме с 10-2 нечего ловить на флопе. Эта стартовая рука является одной из самых слабых в популярной разновидности покера. А вот Дойл Брансон за долгие годы карьеры всегда относился к 10-2 с особым уважением.

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Именно с этим "мусором" в 1976 году Брансон впервые в карьере покорил Главное Событие Мировой серии покера. В хедз-апе перед 10-2 не устояли A-J Джесси Альто. Через год действующий WSOP Main Event титул защитил и пережил настоящее дежавю. В решающей раздаче хедз-апа звание двукратного чемпиона мира Дойл Брансон снова принесли 10-2.



Дойл Брансон на WSOP 1977. Фото: pokercentral

Магия любимой руки еще не раз напоминала о себе легенде и стала настоящей визитной карточкой Дойла Брансона. Разменяв девятый десяток, представитель "Зала славы покера" завершил многолетнюю карьеру. Впрочем его фамилия продолжает звучать за овальными столами. Стартовые 10-2 так и называют "Брансон", или "рука Дойла Брансона".