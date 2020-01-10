"Маньяки" в покере и как их угомонить

"Маньяком" в покере называют игрока, который действует необоснованно агрессивно: практически никогда не пасует, даже если имеет откровенно слабую руку. А также постоянно повышает ставки, пытается давить на соперников.

Объективно такая стратегия ведения игры не является сильной. Особенно, если речь о долгих затяжных турнирах. Так как вероятность наткнуться на сильную комбинацию соперника является чрезвычайно высокой, почти гарантированной.

Зато на какой-то непродолжительной дистанции, скажем, в кэш-играх, "маньяк" может завоевать себе определенные дивиденды.

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Важно понимать, что под словом "маньяк" в покере понимают не сильного агрессора, а откровенно слабого игрока, который собственную неосведомленность пытается компенсировать чудаковатыми решениями. Такие покеристы в первую очередь рассчитывают на улыбку фортуны.

Несмотря на это, "маньяки" создают заметный дискомфорт своим соперникам. Мешая вести привычную игру. Профессионалы советуют против таких "психопатов" действовать взвешенно. Дождаться сильной комбинации и попытаться максимально "раскрутить" агрессора, а при возможности — выбить его из игры. Здесь главное вовремя распознать за столом "маньяка". Дальше – дело техники. Чаще всего сильные покеристы делают чек-кол до последнего. Такими действиями позволяют "жертве" максимально насладиться собственным блефом. Потом сбросить даже весьма слабую карту "маньяки" уже не способны.



"Маньяк" за столом. Фото: PokerNewsReport

Среди покерной элиты "маньяков", конечно, нет. Больше всего их среди начинающих. Новички нередко насмотрятся на удачные блефы звезд и пытаются повторить их чуть ли не в каждой раздаче.