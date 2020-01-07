Математика покера: как играть в турнирах с различными размерами стека

Если вы играете в покерном турнире, вы наверное услышите как игроки вокруг вас оценивают свои стеки в блайндах "я начал эту раздачу с 27 ВБ", "эффективный стек был 15 ВБ" и так далее. Это обычная практика и безусловно правильный подход. Это позволяет быстро оценить размер стека и понять как с ним обращаться. В покерном турнире размер стека – ключевой фактор для выбора стратегии игры.

Размер стека постоянно меняется в течение игры, особенно с ростом Блайда и анте. Профессиональному игроку очень важно научиться комфортно чувствовать себя со стеком любого размера и понимать, как с ним обращаться. В этом вам и поможет разделение всех размеров стека на 5 базовых групп.

Зона риска

Стандарт покера говорит – если у вас стек около 10 больших блайндов, вы уже в опасной зоне и вам необходимо удвоиться как можно быстрее. Но даже, если у вас не 10, а 15 ВБ в основном лучшим вашим решением на префлопе будет поставить олл-ин. Стек в 15 ВБ уже не позволяет делать хитрых маневров и играть рейз/фолд. Поэтому следует дождаться хорошей возможности и поставить олл-ин в надежде удвоить стек, или хотя бы убрать мертвые деньги (блайнды, анте).

Время для трибет-ол-ина

Когда ваш стек содержит 15-25 больших блайндов, вы уже можете позволить себе больше свободы, хотя и не слишком много. Стек такого размера уже слишком большой, чтобы сразу ставить олл-ин. Однако он идеально подходит для использования приема трибет-ол-ина. Так вы сможете выиграть и блайнды, и анте, и рейз оппонента. Особенно хорошо эта стратегия работает против лузово-агрессивных оппонентов, которые отрываются часто и широко. Если ваш стек находится на вершине этого диапазона (около 25 ВБ), вы можете позволить себе и рейз/фолд. Но не стоит этим увлекаться, иначе вскоре потеряете хороший кусок стека.

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Средний стек

Это довольно частая и интересная ситуация в игре – ваш стек средний, около 26-35 ВБ. Такие стеки чаще всего можно увидеть у игроков в средних стадиях турниров. Здесь уже диапазон рук, который можно разыгрывать рейзом или колом, ощутимо расширяется. При этом следует понимать, что у вас слишком большой стек, чтобы ставить трибет-ол-ин без премиум руки. Не стоит рисковать вполне приличным стеком.

Свобода действий

Следующий случай – стек 36-50 больших блайндов. Это практически полная свобода действий. И все же стоит соблюдать осторожность. Оппоненты могут воспринять вас как слишком лузово-агрессивного игрока и начать ставить олл-ины в ответ на ваши рейзы. С таким глубоким стеком вам следует заходить в большее количество раздач и смотреть больше флопов. Но не стоит превращать много рук в блеф. Лучше кольте, смотрите флоп и умело разыгрывайте руки в хороших ситуациях.

Время веселиться

Любой стек больше 50 ВБ – время веселиться! Зовите друзей смотреть на вас и начинайте давить средние и маленькие стеки. Покерные турниры выигрывают те, кто не боится играть и рисковать. Наверное, вы часто видели, как чиплидер за столом начинает выбивать одного соперника за другим и только увеличивает свой стек. В такой ситуации важно не затайтиться с мыслью, что у вас уже хороший стек и вам больше ничего не надо. Это ошибка многих начинающих, которые боятся потерять большой стек. На самом деле необходимо включать агрессию и использовать свое преимущество. Разыгрывайте больше рук, входите в больше раздач, ищите шансы задавить соперников.

Со стеком более 50 ВБ вы можете позволить себе рисковать и вы будете часто выигрывать благодаря своей агрессии. Мало кто захочет соревноваться с чиплидером и рисковать вылетом из турнира, особенно на бабле. Используйте стек, чтобы выбивать других игроков и увеличивать тот же стек. Так и выигрываются турниры.