Молниеносный путь к успеху в онлайне: быстрый покер

Сегодня едва ли не каждая покерная платформа предлагает нетерпеливым игрокам так называемые быстрые турниры. Те, кому не хватает концентрации на долговременные МТТ баталии, получают возможность за несколько минут получить локальную победу и серьезный выигрыш. Покер-рум PokerMatch в этом компоненте тоже не отстает.

На украинской платформе PokerMatch быстрый турнир окрестили Виндфолом (англ. Windfall) – неожиданный успех. И на это есть объективные причины. В турнирах с бай-ином от 1 до 5000 гривен, каждый может замахнуться на приз от 100 тысяч до почти миллиона гривен, львиной доли от общего джек-пота.



Винфол. Источник: PokerMatch

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К тому же фортуна может улыбнуться каждому, джек-пот в турнирах Виндфолах выпадает рандомно. Кому не повезет настолько, будет возможность в бескомпромиссной борьбе приумножить сумму бай-ина только в 100 раз. И сделать это можно молниеносно. В хедз-ап дуэлях и на столах 3-max блайнды растут каждые 3 минуты, а стартовый стек – всего 500 фишек. Кроме классических виндфолов, PokerMatch предлагает олин-шутауты с мгновенным выигрышем с множителем 100 000.