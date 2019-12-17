"Монетка" в покере, или коин флип

Неотъемлемый атрибут каждого футбольного матча – монетка, присутствует и за покерным столом. Правда здесь "коин флип", или же подбрасывания монетки, выполняет совсем другую функцию. Да и касается этот элемент покера лишь иносказательно.

Вступая в раздачу, покерист пытается минимизировать свои риски. Однако, так или иначе рисковать придется. Особенно, если ситуация заставляет идти в ол-ин еще на префлопе. Как правило, такой сценарий случается, когда у соперников сильные "руки". Например, карманные дамы против туза с королем.



Коин флип в покере. Источник: pokahlv.com

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Такое распределение сил до появления на столе первых карт называют классическим коин флипом. Другими словами, шансы на победу каждого – практически равны, с незначительным преимуществом карманной пары над двумя овер-картами (52% Х 48%). В дальнейшем же, конечно, в игру вступает ее величество фортуна, без нее в покере также никуда.