Мужчину наказали за победу в женском покерном турнире

Игрок с ником ameliaroy007 попытался воспользоваться одним из преимуществ онлайн-покера и принял участие в турнире для женщин, где разыгрывали пакет на "живую" серию стоимостью 30 тысяч долларов, но читерство покериста вылезло ему боком.

В ивенте за 22 доллара по случаю 8 марта, очевидно, должны были участвовать только женщины. Регуляра ameliaroy007 это не остановило, более того, именно ей (а как выяснилось, ему) удалось победить. Впрочем в Барселону на турнир за 25 тысяч долларов мошенник не поедет. Компетентные люди выяснили настоящий пол победителя, который получил дисквалификацию.

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Интересно, что в итоге билет на серию достался владелице третьего места, ведь вице-чемпионка уже заранее гарантировала себе участие в грандиозном "живом" событии. Серия в Барселоне запланирована на конец августа, и победительница надеется, что карантин не вмешается в ее планы.