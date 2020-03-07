"Назад в будущее": герои культового фильма встретились за покерным столом

Главные герои эпохальной картины "Назад в будущее" Кристофер Ллойд (Док) и Майкл Джей Фокс (Марти) встретились на благотворительном покерном турнире.

Фотографию с исторической встречи выложил 81-летний Кристофер Ллойд. И подписал:

Мчусь со скоростью 88 миль в час на вечер покера Майкла Джея Фокса.

Хотя с момента выхода культовой трилогии на большие экраны прошло уже 35 лет (!), "Назад в будущее" остается чрезвычайно популярным фэнтези. Дока и Марти до сих пор любят и помнят. Более того, один из опросов показал, что 71% американцев мечтает увидеть продолжение картины.

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Благотворительный вечер покера от Майкла Фокса — это ежегодная акция. Все собранные средства организаторы передают на изучение и борьбу с болезнью Паркинсона.



Док и Марти. Фото: Instagram

Отметим, что вот уже почти 30 лет исполнитель роли Марти болеет Паркинсона. Поэтому половину своей жизни он храбро борется с недугом. Не жалеет усилий и средств на то, чтобы помочь ученым наконец изобрести способ лечения этой болезни.