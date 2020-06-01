Одна из главных звезд современного футбола – бразилец Неймар нашел для себя новое любимое занятие на карантине.

Чемпионат Франции, в котором играет Неймар, решили завершить досрочно из-за пандемии, поэтому футбольный сезон для бразильца завершился уже давно. Заполнить спортивную пустоту в жизни он решил покером. Неймар не новичок в этой интеллектуальной игре, впрочем из-за карантина он получил возможность посвятить ей как никогда много времени.

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Бразилец активно принимает участие в Весеннем чемпионате по онлайн-покеру. И хотя сначала дела шли не слишком хорошо, в итоге Неймар добился заметного успеха. Он финишировал 12-м из 225-ти участников в баунти-турнире по Безлимитному Холдему 6-maх с бай-ином 2 100 долларов. Этот успех принес Неймару 6 719 долларов призовых, 2500 из которых бразилец получил за выбивание соперников.

Сумма, конечно, не впечатляющая для человека, который зарабатывает в год более 30 миллионов долларов. Однако и за онлайн-столы Неймар садился не ради заработка, а в поисках спортивного и соревновательного азарта, которых так не хватает на карантине.