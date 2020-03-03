Неудержимый одессит: очередной дальний проход покериста Ивана Шептицкого

Украинец сумел пробиться за финальный стол Main Event на этапе мирового покерного тура в Париже. Шептицкий объективно является наиболее успешным украинским игроком на старте 2020 года.

В главном событии WPT Deepstacks с бай-ином 1 500 евро организаторы зафиксировали 853 входа. А на кону оказалось более 1,1 миллиона евро. Иван Шептицкий, который недавно успешно выступил в Сочи, в Париже пробился в топ-9.

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Иван Шептицкий проиграл банк Сони Франко. Фото: WPT

Дальнейшему продвижению украинца помешала неблагосклонность фортуны. Выставившись с А-К, Шептицкий капитулировал перед 6-4 будущего чемпиона Сони Франко. Француз поймал на флопе две пары. Вознаграждение для украинца – 19 700 евро. В 10 раз больше досталось триумфатору.