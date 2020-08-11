Авторитетное американское издание отметило бизнес-книгу известной писательницы и покеристки Марии Конниковой "Самый большой блеф".

Эту работу Марии, свет увидел в начале лета. Довольно быстро она нашла своего читателя. И авторы "New York Times" отдали книге вторую строчку своего рейтинга бестселлеров в категории "Бизнес".

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Эксперты отмечают, что огромным преимуществом "Самого большого блефа" является то, что эта книга рассчитана на широкую публику. Эта работа не о покере и даже не о бизнесе, а скорее о том, что покер научит вас принимать важные решения в жизни.

Отметим, что "Самый большой блеф" также занимает третье место в покерной категории, по версии сайта "Амазон".