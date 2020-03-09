Новый чемпион главного покерного турнира Украины и первые призеры серии Turbo PONT

За столами PokerMatch бушуют страсти! Там завершился первый уикенд нашей крутой серии Turbo PONT и первые 10 трофеев уже нашли своих владельцев. А в субботу определился новый чемпион топового турнира PokerMatch Million!

Победу в самом престижном турнире PokerMatch с призовым фондом 1 000 000 гривен на этот раз праздновал опытный регуляр Антон Нагорняк, который выступает под ником juggler19. Кстати, он уже выигрывал турнир-миллионник на PokerMatch в прошлом году в рамках чемпионата Украины по онлайн-покеру.

В финале миллионника трое игроков заключили сделку. juggler19 за первое место получил 151 098 гривен, а игроки mochalov13 и volnaya_ пополнили свои счета на 118 883 и 116 089 гривен соответственно. А всего в призовую зону PokerMatch Million попали 100 игроков. Поздравляем!

Читайте также: Как стартовать в покере без инвестиций: обзор бесплатных турниров

А тем временем мощно стартовали титульные турниры престижной серии Turbo PONT. Все турниры по безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру привлекают сотни спортсменов, и гарантии в них охотно перебиваются!



Серия Turbo PONT. Фото: PokerMatch

Сыграно 10 турниров, а на серии уже есть первый двукратный чемпион! Игрок с ником kamrad стал лучшим в турнирах по Холдему и Омахе, обнаружив немалый покерный талант и универсализм.

Близким к победе был также стример PokerMatch Игр netigor. В нокаут-турнире по своей коронной дисциплине – Китайскому покеру – он дошел до хэдз-апа, но там уступил игроку borsib.

Полный список чемпионов титульных турниров в настоящее время – смотрите на сайте PokerMatch.

На этой неделе станут известны еще много новых победителей. Напомним, что серия онлайн-турниров продлится на PokerMatch до 22 марта включительно.

А еще в україньскому покер-руме продолжают раздавать призы в акциях для турнирных игроков Турниромания-2020 с ежедневным призовым фондом 30 000 гривен и Turbo PONT Турниромания-2020, где самые активные игроки по итогам серии разделят между собой 200 000 гривен!

Регистрируйтесь на PokerMatch прямо сейчас и получите мгновенно до 2 500 грн на свой счет.