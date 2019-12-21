Обладатель браслета WSOP пополнил свою коллекцию еще и золотым перстнем

Бретт Аптер победил на World Series of Poker Circuit High Roller. Поэтому пополнил свой счет на сумму более 55 тысяч долларов.

За финальный стол соревнования Аптер усаживался в роли игрока только с третьим лучшим стеком. Но в конце именно Бретт сумел победить. Американец выиграл последний и главный из десяти турниров, которые происходили в Лас-Вегасе. Поэтому Аптер заработал последнее из вакантных колец.

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Интересно, что это уже второй перстень в коллекции трофеев Бретта. Также он является владельцем браслета WSOP. Эту награду Бретт получил в июне этого года. Примечательно, что также в Лас-Вегасе. Тогда в фартовом для себя городе американец выиграл безлимитный Shootout.



Бретт Аптер. Фото: WSOP

Количество выигранных за карьеру призовых Аптера стремительно приближается к полутора миллионам долларов. Это, в основном, благодаря удачной игре в 2019-м году, который является самым успешным в карьере Бретта.