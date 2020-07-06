Покер способен не только стать прибыльной профессией, но и помочь с устройством личной жизни.

Мы уже рассказывали вам о нескольких счастливых парах, чьи отношения начинались благодаря общему увлечению покером. Теперь повод заговорить о себе дала еще одна покерная супружеская чета.

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Известный профи Крис Мурман и его жена Кэти Линдси решили устроить небольшое семейное соревнование: кто сможет показать лучшие результаты во время WSOP Online. При этом делают они это в максимально комфортных условиях:

Нам повезло, что у нас есть дом на озере. Поэтому мы можем кататься на байдарках или тусоваться рядом с бассейном, - рассказывает Кэти. На самом деле первый турнир WSOP мы начали играть как раз рядом с бассейном, вместе с нашим соседом Коннором Дринаном, но потом все же перебрались в дом.

Лучше такие условия пока подходят Кэти. Она попала в призовую зону четырех первых турниров Мировой серии. А вот Крис пока остается без призов. Правда, сомнений в том, что британец сможет достойно ответить жене, практически нет.

Мурман – один из лучших онлайн покеристов на планете. В свое время он возглавлял список самых прибыльных турнирных игроков в интернете, а сейчас занимает там 3-е место. За карьеру он выиграл в онлайне более чем 16 миллионов долларов. Еще более 6 миллионов Мурман завоевал в "живой" игре.

Поэтому семейное соревнование продолжается, впрочем любой результат лишь укрепит отношения. Ведь все призовые все равно окажутся в общей казне.