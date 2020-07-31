Индонезийца Джона Джуанду называют одним из самых недооцененных звезд мирового покера. Общая сумма его призовых в офлайн-турнирах одолела отметку в 25 миллионов долларов, впрочем Джуанда не столь распиаренный и публичный, как его главные соперники.

Скромности индонезийскому профессионалу не занимать, как и достижений в интеллектуальной игре. Джон Джуанда – владелец 5 браслетов WSOP и 18-й в списке "All time money list". Он один из самых стабильных современных хайроллеров и уважаемое лицо в любой покерной тусовке. Чего только стоят комплименты в адрес Джуанды от Даниэля Негреану, который считает индонезийца своим наиболее сложным оппонентом.

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Всего этого не было бы, если бы семья Джона Джуанды не эмигрировала в США в 1990 году. Судьбоносный переезд уберег старшего ребенка в семье от азартных игр и алкоголя и открыл путь к вершинам. Азам покера Джуанда научился уже в самолете по пути в Оклахому и сразу понял, чем хочет заниматься в будущем. Через несколько лет, отправив диплом магистра делового администрирования в ящик, индонезиец уже с солидным банкроллом отправился покорять Лос-Анджелес.



Джон Джуанда и Дженнифер Харман. Фото: Poker News

Свой первый профессиональный турнир Джуанда выиграл в 1997 году и положил в карман скромные 14 440 долларов. А ровно через 20 лет, пока рекордная победа принесла Джону более 2,8 миллиона. Стабильная игра и огромное количество ITM в самых дорогих покерных турнирах уже долгое время позволяют Джуанде удерживать звание самого успешного игрока Азии. И рецепт своего успеха индонезиец отнюдь не скрывает.



Джон Джуанда. Фото: Getty Images

Джуанда не разбрасывается эмоциями, он всегда уравновешен и толерантен, даже когда терпит неудачи. Свой покерный дзен Джон нашел в буддизме, а саму игру воспринимает только как бизнес. Когда-то коллеги по цеху наградили индонезийца прозвищем "Luckbox" (сундук удачи). Говорят она улыбается сильнейшим... В случае с Джоном Джуандой список достоинств можно продолжать еще долго.