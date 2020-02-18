Парад покерных джекпотов: кому повезло на выходных

Минувшие выходные на PokerMatch стали настоящим праздником для игроков. За кэш-столами Безлимитного Холдема и Омахи были сорваны сразу три бэд-бит джекпота, общая сумма которых составила более чем 865 000 гривен!

В первом из них игрок получил 189 806 гривен призовых, проиграв раздачу с каре против стрит-флеша, а двое других счастливчиков заработали 112 192 и 55 808 гривен соответственно. Остальные участники событий также не остались без подарков, поскольку призовые выплаты получили даже те пользователи, которые в этот момент просто находились за другими кэш-столами с джекпотом.

Бед-бит-джекпот – это своеобразное страхование от проигрыша с сильной комбинацией на руках. Если один из участников раздачи собрал каре, а противник – стрит-флеш, то обладателем большей части джекпота становится владелец каре. Интересной особенностью столов с джекпотом является то, что игроки сами формируют призовой фонд, который может достигать астрономических цифр.

Для того чтобы претендовать на суперприз, нужно проиграть с комбинацией не ниже каре двоек для Безлимитного Холдема и каре дам для Омахи за джекпот-столами PokerMatch.

Кстати, столы с бэд-бит джекпотом – не единственная дисциплина, в которой можно выиграть огромный приз на PokerMatch. Например, текущий размер джекпота в популярных быстрых турнирах Windfall составляет 1 838 000 гривен!