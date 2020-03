Писательница выиграла 300 000 долларов в покере и поделилась опытом в книге

Популярная американская писательница Мария Конникова на 2 года с головой окунулась в мир покера, чтобы собрать материал для книги. Ее наставником стал один из самых успешных покеристов в истории Эрик Сайдел (почти 28 миллионов долларов карьерных выигрышей).

До старта своего эксперимента в 2017 году, Мария ни разу не играла в покер. Однако уроки Сайдела помогли ей быстро заставить покерное сообщество говорить о себе. Уже в начале 2018-го года Конникова выиграла крупный турнир на Багамах, за что заработала 84 600 долларов. В целом же за два года писательница собрала 311 000 долларов призовых. Ходили даже слухи, что она собирается переквалифицироваться в профессиональную покеристку, но Мария все же вернулись к перу.

Поэтому в этом году мир таки увидит ее книга "Самый большой блеф: как я научилась быть внимательной, совершенствоваться и побеждать" ("The Biggest Bluff: How I Learned to Pay Attention, Master Myself, and Win").

Официальный релиз издания запланирован на июнь 2020-го года, впрочем, книга уже доступна для раннего бронирования на Amazon. Ее стоимость в твердой обложке – 28 долларов, электронный вариант обойдется в 15 долларов.

Вот несколько цитат из предисловия к книге:

Конникова столкнулась со многими личными неудачами и размышления о роли случайностей в жизни привели ее к гиганту теории игр, который указал ей на покер, как на лучший мастер-класс, чтобы научиться различать то, что можно контролировать и то, что нет.

Под руководством Сайдела у Конниковой было много прозрений о жизни, которые она получала от своего нового занятия. Среди прочего и о том, как лучше читать не только соперников, но и, что гораздо важнее, саму себя. Как определить, что подтолкнуло ее в эмоциональном состоянии, которое мешает принимать правильные решения. И как осознать, где ей улыбнулась удача, а где дело совсем не в ней.